كورونا في قطر.. تسجيل 840 إصابة و4 حالات وفاة وشفاء 423 مصابًا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 746 حالة من أفراد المجتمع، و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، وشفاء 423 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 05:34 PM

خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في قطر.. تسجيل 840 إصابة و4 حالات وفاة وشفاء 423 مصابًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 746 حالة من أفراد المجتمع، و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، وشفاء 423 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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