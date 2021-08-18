"هلال الجوف" ينفّذ برنامجين للخدمات الطبية المتخصصة لمنسوبيه‎‎

تستهدف زيادة الوعي المهني للحفاظ على حياة المصابين وتقليل المخاطر

نفّذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف منذ بداية هذا الأسبوع برنامجين متخصصين في الخدمة الطبية لبعض منسوبي الهيئة من الكادر الصحي بقاعة التدريب بمركز الفرع بمدينة سكاكا.

وتم تنفيذ برنامج دعم الحياة القلبي المتقدم (ACLS)، الذي يهدف لزيادة الوعي المهني لدى المسعفين بالمهارات اللازمة للمحافظة على الحياة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتخصصة والذي استمر على مدى يومين، كما تم تنفيذ برنامج دعم الإصابات من قِبَل المستشفى الدولي (PHTLS)، والذي يهدف إلى إطلاع منسوبي الهيئة على أحدث التقنيات والأجهزة التي يتم تقديمها للمصابين قبل تسليمهم لأقسام الطوارئ في المستشفيات، والذي من شأنه المحافظة على حياة المصابين وتقليل مخاطر مضاعفة الإصابات مستقبلًا.

جدير بالذكر أن هذه البرامج هي سلسلة لعدة برامج متخصصة في مجال الخدمات الطبية الإسعافية والتي يتم من خلالها استهداف منسوبي الهيئة العاملين بالميدان؛ للخروج بأفضل الخدمات التي يقدّمها منسوبو الهيئة بمتابعة وتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي.