"البيئة" تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة للإفصاح عنها وتسوية أوضاعهم

أكدت أن مهلة الإعفاء من هذه المخالفة تستمر حتى 11 من صفر

دعت ‎وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة.

وقالت "البيئة" عبر حسابها على موقع تويتر: إن "الاستفادة من مهلة الإعفاء من غرامة الآبار غير المرخصة حتى تاريخ 11 صفر 1444 هـ".

وشددت على أن مخالفة حفر الآبار بدون ترخيص هي غرامة مالية قدرها (50) ألف ريال بحق مالك معدة الحفر، وغرامة مالية قدرها (25) ألف ريال بحق صاحب البئر.