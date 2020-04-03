متحدث إمارة تبوك: حملة "يدًا بيد" ستُحقق مبدئيًّا 50 مبادرة بمسارات مختلفة

وجّه بها أمير المنطقة لتقديم يد العون للأسر المتضررة جراء الخطوات الوقائية

أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة تبوك علي القحطاني، أن حملة "يدًا بيد"، التي وجّه بها أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ستُحقق مبدئيًّا 50 مبادرة على مسارات مختلفة اجتماعية وصحية وتموينية وأسرية وحتى تعليمية "عن بعد"، بعقد عدة دورات ستشمل كافة شرائح المجتمع.

وأضاف "القحطاني": "تستهدف الحملة تحقيق تطلعات أمير المنطقة بأن تخفف الآثار على عدد من الأسر الأكثر تضررًا، ودعم الأعمال الميدانية، وتقديم يد العون إلى الأسر المحتاجة والتي تضررت جراء الخطوات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأنه لن يحتاج أحد من الأسر المعنية إلى الذهاب إلى أي جمعية؛ إذ إن اللجان تصل إلى منازلهم"؛ مبينًا أن هناك تفاعلًا كبيرًا ومقدرًا من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.

وكان أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، قد وجّه بإطلاق حملة تحت عنوان "يدًا بيد" في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها كافة دول العالم، والإجراءات الاحترازية الحثيثة التي اتخذتها الدولة -أيدها الله- منذ البداية لمكافحة انتشار وباء كورونا، وتسخير كل السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم" وفي إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية.