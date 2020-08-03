"عذبة" للسباقات تفتتح موسمها الأوروبي بكأس رئيس دولة الإمارات بالسويد

العائدة ملكيتها للأمير عبدالعزيز بن أحمد

افتتحت إسطبلات عذبة للسباقات موسم 2020 في أوروبا بإنجاز كبير، وذلك بتحقيق كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء الإنجاز بعد فوز الجواد مهداف عذبة (إنتاج مربط عذبة، والعائد لعذبة للسباقات لمالكها الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبدالعزيز) بكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة لمسافة 1730 مترًا، محققًا انتصاره التاسع في سجله السباقي، وذلك بميدان جاجيرسرو بمملكة السويد؛ لتحصد "عذبة" هذه الكأس للمرة الثالثة.