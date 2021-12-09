الكشف عن نظام سري لـ"تويتر" يتتبع أنشطة الحسابات البارزة

الخاصة بالمشاهير والمؤثرين والمسؤولين

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود نظام سري داخل منصة التدوين المصغر "تويتر"، يتتبع أنشطة الحسابات البارزة الخاصة بالمشاهير والمؤثرين والمسؤولين.



وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن نظام "تويتر" السري يتعامل مع الهجمات التي يمكن شنها على الحسابات البارزة.



ويساعد النظام السري المعروف باسم "مشروع الحارس" المشاهير والحسابات البارزة على مواجهة أي هجمات سيبرانية ممكنة.



وتتعامل "تويتر" مع الشكاوى المقدمة من تلك الحسابات البارزة الموجودة على قائمتها بسرعة أكبر مما هو المعتاد، وتختلف بصورة كبيرة من تعامل فيسبوك مع تلك الحسابات، التي يتم انتقادها بصورة أكبر من المشاهير والسياسيين.



وتشمل قائمة الحسابات الموجودة على "مشروع الحارس" عددًا من الرياضيين المعروفين والشخصيات الإعلامية والسياسيين.



وقال يويل روث، رئيس سلامة الموقع في تويتر: إن القائمة لا تشمل المستخدمين المشهورين ومؤثري مواقع التواصل.



وأوضح أن ذلك المشروع يستهدف أيضًا حماية الأشخاص العاديين الذين ينتهي بهم الأمر بالإصابة بتلك الهجمات السيبرانية.