تقرير سري للأمم المتحدة: إيران المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت منشآت نفط سعودية

أكد أن الحوثيين لم ينفّذوا الهجوم.. وعزز الاتهامات الأمريكية لطهران

أفاد تقرير سري للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة "رويترز"، بأن حركة الحوثيين باليمن لم تنفّذ الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية في سبتمبر؛ مما يعزز الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات.

واتهمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية، إيران بتنفيذ هجوم 14 سبتمبر على منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص؛ رافضة إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولية عن الهجمات. ونفت طهران ضلوعها في أي هجوم.

وقال تقرير الخبراء المستقلين للأمم المتحدة للجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن: إنه "على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك؛ فإن قوات الحوثيين لم تنفذ الهجمات على بقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019".

وتأتي نتائج تقرير الأمم المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة، بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وقيام طهران بالرد بإطلاق صواريخ على منشآت عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق.