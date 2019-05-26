شاهد.. السيول في اليمن تجرف ألغامًا وتكشف جرائم الحوثي ضد الإنسانية

ضاربة عرض الحائط بالأعراف الدولية الداعية لحماية المدنيين ومصادر رزقهم

واصلت الميليشيات الحوثية جرائمها بحق المدنيين وانتهكت القوانين الدولية الإنسانية في الجمهورية اليمنية على نهج الإيرانيين.

وتفصيلاً، كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع باليمن عن كم هائل من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.

ومن جهة أخرى، قامت الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف، بنزع كميات كبيرة من الألغام في تلك المناطق وهو امتدادٌ لدور القوات الشرعية المدعومة من التحالف تجاه اليمنيين والمحافظة على أرواحهم من جرائم الحوثيين.

ومن جهتها قامت الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف، بنزع كميات كبيرة من الالغام في تلك المناطق وهو امتداد لدور القوات الشرعية المدعومة من التحالف تجاه اليمنيين والمحافظة على أرواحهم من جرائم الحوثيين.



