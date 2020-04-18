شاهد.. اختلاط البنزين بمياه الأمطار يُغلق مضخات محطة وقود بشرورة

بلاغ لمواطن تلقته "التجارة" وتفاعلت معه لحين اتخاذ الإجراءات النظامية

قامت الفرق الميدانية لوزارة التجارة بنجران بإغلاق مضخات محطة وقود اختلط البنزين فيها بمياه الأمطار في محافظة شرورة، بعد تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن.

وأغلقت مضخات البنزين كاملة لمحطة الوقود في شرورة بعد التأكّد من وجود خلط بسبب تسرُّب مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وزارة التجارة

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18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 12:21 PM

بلاغ لمواطن تلقته "التجارة" وتفاعلت معه لحين اتخاذ الإجراءات النظامية

شاهد.. اختلاط البنزين بمياه الأمطار يُغلق مضخات محطة وقود بشرورة

هادي آل كليب

نجران

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قامت الفرق الميدانية لوزارة التجارة بنجران بإغلاق مضخات محطة وقود اختلط البنزين فيها بمياه الأمطار في محافظة شرورة، بعد تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن.

وأغلقت مضخات البنزين كاملة لمحطة الوقود في شرورة بعد التأكّد من وجود خلط بسبب تسرُّب مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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وزارة التجارة

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