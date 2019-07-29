القنفذة.. خمسيني ينال شهادة البكالوريوس

حصل محمد أحمد راجح الحربي، البالغ من العمر 50 عامًا على درجة البكالوريوس تخصص دراسات إسلامية من كلية القنفذة الجامعية- انتظام.
وكان "الحربي" يحمل شهادة المرحلة الابتدائية- سادس، لكنه قرر الاستمرار في إكمال تعليمه والتحق بالمرحلة المتوسطة في عام 1429 بمدارس القنفذة الليلية، ثم الالتحاق بالجامعة بشكل منتظم، حتى نال شهادة البكالوريوس، ويفكر في الاستمرار لنيل درجة أعلى.
حصل محمد أحمد راجح الحربي، البالغ من العمر 50 عامًا على درجة البكالوريوس تخصص دراسات إسلامية من كلية القنفذة الجامعية- انتظام.
وكان "الحربي" يحمل شهادة المرحلة الابتدائية- سادس، لكنه قرر الاستمرار في إكمال تعليمه والتحق بالمرحلة المتوسطة في عام 1429 بمدارس القنفذة الليلية، ثم الالتحاق بالجامعة بشكل منتظم، حتى نال شهادة البكالوريوس، ويفكر في الاستمرار لنيل درجة أعلى.