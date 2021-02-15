"كلوب هاوس" يجذب السعوديين.. مزايا ومشاهير ورواد أعمال وإعلاميين

تطبيق جديد لاقى رواجاً كبيراً وتمكّن من استقطاب عدد من مشاهير "تويتر"

شهد التطبيق الصوتي "كلوب هاوس - clubhouse"، إقبالاً كبيراً من قِبل السعوديين خلال الأسبوع الأخير، خاصة من فئة الإعلاميين ورواد الأعمال؛ وذلك بعد انخراط مؤسّس شركة سيارات "تسلا" وأحد عمالقة وادي السيليكون في نقاش مطول مع الرئيس التنفيذي لتطبيق "روبن هود" فلاد تينيف عبر التطبيق.

ويعد "كلوب هاوس" تطبيقاً شبيهاً الى حد كبير للبث الصوتي المباشر، ويتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم وقصصهم، من خلال الحديث الصوتي بدلاً من فكرة المنشورات النصية أو المرئية، ويجذب التطبيق ما يقارب مليونَي مستخدم أسبوعياً من حول العالم.

ولاقى التطبيق الجديد رواجاً كبيراً بين السعوديين بعد أن جذب اهتمام المشاهير ورواد الأعمال والإعلاميين، كما تمكّن التطبيق من استقطاب عدد كبير من مشاهير منصة "تويتر".

ولا يسمح التطبيق بالاشتراكات إلا عبر نظام الدعوات من قِبل أحد أعضاء البرنامج، وهو ما أدى الى ارتفاع قيمة دعوات الانضمام إلى التطبيق في عديد من الدول.

يُشار الى أن فكرة "clubhouse" بدأت بعد تفشي جائحة كورونا في عام 2020؛ حيث قام "بول دافيسون" و"روهان سيث" بطرح نسخة من التطبيق كحل لاستمرار التواصل بين رجال الأعمال والمشاهير بعد أن فرضت الدول الحجر والحظر.