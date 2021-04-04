جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز ذكي وحصري ومبتكر من التعاونية للتأمين يطبق لأول مرة بالمملكة يقيس سلوك السائقين، هذا الجهاز المحفّز يركّب ويثبّت في زجاج سيارتك ويستطيع قياس سلوك القيادة من خلال بعض المؤشرات مثل عدم استخدامك للهاتف المتنقل أثناء القيادة، ومن خلال الالتزام بالسرعة المحددة والتسارع وعدم الانعطاف المفاجئ، وكذلك عدم استخدام المكابح بقوة أوعدم استخدامها المفاجئ، وهذا يدل على القيادة المثالية.

أيضًا يقيس الجهاز مؤشرات أخرى تدل على الالتزام بالقيادة المثالية لسيارتك، بالإضافة إلى خاصية تنبيه للجهات المختصة عند وقوع حادث لا سمح الله. طبعًا هناك متطلبات لتسجيل الجهاز وإعدادات التعرف على السيارة والسائق وربط الجهاز بالتطبيق الخاص به.

بناءً على مؤشرات يلتقطها الجهاز ويحدد من خلالها مدى التزامك بالقيادة الآمنة والهادئة، يتم منحك مكافأة أسبوعية تزيد من نقاطك ليساهم في خصومات تحصل عليها عند تجديد وثيقة التأمين الخاصة بسيارتك وسجلاتك؛ وكلما كانت قيادتك أكثر مثالية تربح المزيد من النقاط، بالإضافة إلى عائد كبير على القسط الحالي المدفوع وكذلك الحصول على مكافآت أسبوعية من شركاء "التعاونية درايف"، مثل دانكن ومحطات الدريس وبترومين وكريم. الجهاز يُعطى مجانًا - بدون مقابل- لكل من يؤمن على سيارته عند التعاونية تأمين شامل.

عندما تقوم برحلة في سيارتك لعملك أو أي مشوار آخر، يتم قياس الأحداث لهذه الرحلة لتصل إلى 100 نقطة عندما تكون القيادة بأفضل حال عند حصولك على تقيم 5 نجوم، أو 5 من 5. تتناقص عدد النقاط حتى تصل إلى 90 نقطة عند حصولك على تقييم 4.5 من 5 بمعيار النجوم؛ ثم تتناقص لتصل إلى 80 نقطة من أصل 100 نقطة عندما تحصل على 4 نجوم، وهكذا يكون التناقص ويزداد مع زيادة عدم الالتزام حسب معايير "التعاونية درايف".

الحد الأقصى للنقاط الذي يمكنك الحصول عليها هو 100 نقطة أسبوعيًا، وبذلك يمكنك جمع حوالي 5100 نقطة سنويًا من خلال الالتزام الآمن للقيادة عند قياس معايير التسارع والسرعة والانعطاف الآمن واستخدام المكابح بما يدل على أن قيادتك آمنة وبلا شك عدم استخدام الجوال، بالإضافة إلى معايير أخرى. أضف إلى ذلك حد أقصى 75 نقطة شهريًا يمكنك الحصول عليها وتصل إلى 900 نقطة سنويًا من خلال مشاهدات فيديوهات شهرية تثقيفية عن سلوكيات القيادة والمشاركة في استبيان عند مشاهدة الفيديوهات.

مبادرة التعاونية للتأمين -التعاونية درايف- تعتبر مساهمة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية للحث على قيادة السيارة المثالية والآمنة لحماية الأرواح والحماية من الإصابات، وأيضًا المحافظة على الممتلكات التي تتكبد خسائر كبيرة تستنزف من جيوب أصحاب السيارات. المبادرة تساهم في خفض تكلفة التأمين لقائدي السيارات المثاليين، وتحفز الآخرين على الامتثال ليوفروا من تكلفة التأمين على سياراتهم، وبلا شك المحافظة على أنفسهم والآخرين من الإصابات والوفاة لا قدر الله.

تتماشى هذه المبادرة مع مبادرات برامج المملكة للتحول الوطني والوصول إلى رؤية المملكة 2030 ضمن عدة برامج منها تعزيز السلامة المروية ورفع مستوى جودة الحياة وزيادة متوسط العمر عند الوفاة وخفض عدد حوادث السيارات والاصابات والوفيات، وأيضًا التوفير والادخار للأسر السعودية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى.

تم هذا الإعلان لجهاز "التعاونية درايف" كونه مناسبًا ومفيدًا، وهو جهاز ذكي ومبتكر ويطبق لأول مرة بالمملكة لتشجيع سائقي السيارات على تحقيق أعلى معدلات القيادة الآمنة. وتفعيل برنامج "التعاونية درايف"، سيمنح مستخدميه خصمًا يصل إلى 20% عند تجديد وثيقة تأمين السيارة، وعائد كبير على القسط المدفوع، ومكافآت أسبوعية، بالإضافة إلى منحهم تقنية تنبيه الاصطدام، وميزات الأمان الذكية، والوصول إلى سلوك القيادة الأفضل.