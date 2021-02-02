من الواحدة إلى الثالثة ظهرًا.. "مياه جازان" تحدد موعدًا لاستقبال المراجعين

"جبر": بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وتحسين الخدمات المقدمة ومعرفة مطالبهم

تبدأ الإدارة العامة للمياه بمنطقة جازان يوم غدٍ، استقبال المراجعين وفقًا للجدول الزمني من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا لاستقبال المراجعين.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن تحديد هذا الموعد لاستقبال المراجعين يأتي بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومعرفة مطالبهم، وتطبيق إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.

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02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 01:40 AM

"جبر": بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وتحسين الخدمات المقدمة ومعرفة مطالبهم

من الواحدة إلى الثالثة ظهرًا.. "مياه جازان" تحدد موعدًا لاستقبال المراجعين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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تبدأ الإدارة العامة للمياه بمنطقة جازان يوم غدٍ، استقبال المراجعين وفقًا للجدول الزمني من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا لاستقبال المراجعين.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن تحديد هذا الموعد لاستقبال المراجعين يأتي بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومعرفة مطالبهم، وتطبيق إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.

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