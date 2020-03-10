إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ"كورونا" وعدد الضحايا يرتفع لـ291

وزارة الصحة: عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 8042 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس.


وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" ارتفع إلى 8042 حالة.


وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد إيران

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 02:21 PM

وزارة الصحة: عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 8042 حالة

إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ"كورونا" وعدد الضحايا يرتفع لـ291

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس.


وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" ارتفع إلى 8042 حالة.


وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس.

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فيروس كورونا الجديد إيران

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