السودان يتلقّى مساعدات من 3 دول

بعضها وقود وقمح

أعلن وزير النفط السوداني زهري عبد القادر، اليوم (الأربعاء)، تسلم السودان مساعدات من الإمارات، وأن روسيا وتركيا عرضتا مساعدات أيضًا.

وقال "عبد القادر": "استلمنا مساعدات من الإمارات، وروسيا وتركيا عرضتا علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه، ونحن تقبّلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

ولم يذكر الوزير، وفقًا لـ"رويترز"، أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت تلك المساعدات.