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أكثر من 165 مليون شخص تلقوا جرعتَيْن من فايزر أو موديرنا وجرعة جونسون

الوعي يتزايد.. 50% من الأمريكيين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح كورونا

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أكد المسؤول في البيت الأبيض سايروس شابار أن 50% من المواطنين الأمريكيين تلقوا بالكامل جرعات اللقاح المضاد لكوفيد - 19.



وقال شابار، المكلف بمتابعة المعطيات حول الفيروس في البيت الأبيض، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: إن هذا الرقم يشمل أكثر من 165 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا، وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون. مضيفًا بأن المواطنين باتوا يلاحظون بأنفسهم تداعيات عدم أخذ اللقاح، وعدم حماية أنفسهم؛ ما أسهم في تزايد وتيرة تلقي اللقاح في مختلف الولايات الأمريكية.