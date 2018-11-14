تعليق الدراسة في تعليم حفر الباطن غداً الخميس

بسبب الحالة الجوية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة يوم غد الخميس في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة ، نظراً للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة؛ حرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات ‎تعليم المحافظة .