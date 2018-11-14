تعليق الدراسة في تعليم حفر الباطن غداً الخميس

بسبب الحالة الجوية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة يوم غد الخميس في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة ، نظراً للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة؛ حرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات ‎تعليم المحافظة .

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14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440 08:27 PM

بسبب الحالة الجوية

تعليق الدراسة في تعليم حفر الباطن غداً الخميس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حفر الباطن

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة يوم غد الخميس في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة ، نظراً للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة؛ حرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات ‎تعليم المحافظة .

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