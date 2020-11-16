" تعليم مكة" يدعم طلاب ذوي الإعاقة بأجهزة "آيباد"

خلال اجتماع "الزائدي" بإدارة التربية الخاصة ومشرفيها

عقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، صباح اليوم، اجتماعاً خاصاً بإدارة التربية الخاصة ومشرفيها التربويين، بقاعة الاجتماعات بإدارة التعليم بالعزيزية، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة، عبدالله السلمي.

واطلع المدير العام على الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المتعددة التي تنفذها إدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم مكة لمنسوبيها من الطلاب ذوي الإعاقة المختلفة، والبرامج التوعوية الموجهة لأولياء الأمور وكافة أطياف المجتمع.

وقال "الزائدي" في كلمته: إننا مطالبون بتقديم كافة صور الدعم، وتذليل كافة الصعوبات للنهوض بمستوى الخدمة التعليمية التي تقدم للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع قيمنا الإسلامية الأصلية، وواجباتنا المهنية خاصة وأننا معنيون بأشرف رسالة "رسالة التعليم".

وعبّر مدير تعليم مكة عن بالغ شكره وفخره وامتنانه لإدارة التربية الخاصة وكافة منسوبيها؛ لما يقدمونه من جهود مباركة في المجتمع التعليمي والتربوي.

وأكدّ المدير العام على أن هذا الحراك الكبير والجهود النيرة والمبادرات الخلاقة تدعونا إلى أن نؤطر هذه الأعمال ونحولها إلى عمل مؤسسي تكاملي، من خلال التخطيط المشترك المتسم بالتعاون والتكاتف لتقديم خدمة متميزة للمستفيد الحقيقي من الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم في بيوتهم.

ووجّه "الزائدي" باتخاذ العديد من الإجراءات والتوصيات الهامة التي ستسهم - بإذن الله تعالى – في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا بشكل أفضل، وتحقق التكامل المهني للعمل المشترك بين الإدارات المعنية، وتحقيق المستهدفات المحددة للنهوض بالتربية الخاصة بتعليم مكة المكرمة.

من جهته؛ ثمّن مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم مكة المكرمة عبدالله السلمي، اهتمام للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، المتواصل ودعمه اللامحدود لإدارة التربية الخاصة وكافة برامجها ومشاريعها ومبادراتها التربوية والتعليمية؛ حرصاً منه لتقديم الخدمة التعليمية المأمولة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة المختلفة.

عقب ذلك قدّم الدكتور "الزائدي" دعم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لعدد من طلاب ذوي الإعاقة الصحية والجسمية؛ تمثل في تسليمهم أجهزة "آيباد"؛ لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".