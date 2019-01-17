تخلصوا منها.. "الغذاء والدواء" تحذر من 3 منتجات لفرد الشعر

اثنان من البرازيل.. والسبب احتواؤها على نسبة عالية من "فورمالدهيد"

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات لفرد الشعر؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من مادة "فورمالدهيد".

وقالت الهيئة إنها جمعت وحللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء ثلاثة منتجات على نسبة عالية من مادة "فورمالدهيد" تجاوزت الحد المسموح بها في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016، ويتسبب التعرّض لنسب عالية من مادة "فورمالدهيد" يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأضافت: يحمل المنتج الأول اسم "Brasil cacau professional 2" صنع في البرازيل برقم تشغيلة (0318027H) وتاريخ صلاحية 03/ 2021.

وأوضحت "الهيئة" أن المنتج الثاني هو "Brazilian Blowout Acai Professional Original smoothing solution step 2" صنع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت: يحمل المنتج الثالث اسم "Salon Pro Brazil ultra advanced Brazilian Keratin 4 in 1 volume reducer" وصنع في البرازيل برقم تشغيلة (003) وتاريخ صلاحية 11/ 2019.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها.

وشددت على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبّع مصدر المنتج.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق ومنع دخولها، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.