عقب انجراف التربة.. "النقل" تواصل معالجة أضرار طرق القريات بسبب الأمطار

عملت على تأمين مواقع عدة وتوفير وسائل السلامة المتبعة بالتنسيق مع جهات مختلفة

تُواصل فِرَق الصيانة التابعة لفرع وزارة النقل بمنطقة الجوف، تنفيذ صيانة الطرق التي تضررت جراء مياه الأمطار التي هطلت على محافظة القريات الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بمتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري، وإشراف مباشر من فرع الطرق بالمحافظة المهندس راكان بن سليم الشراري.

وقد استنفرت فِرَق الصيانة، وباشرت تأمين العديد من المواقع؛ من خلال توفير وسائل السلامة وتأمين مواقع شفط المياه بطريق ازدواج "العقيلة- غطي- عين الحواس"، والطريق الدولي وطريق إثرة الحماد.

وقامت الفِرَق كذلك بردم معالجة طريق الدعبوسية المتضرر جراء السيول، كما تمت معالجة انجرافات التربة عند طلعة إثرة وبعض الطرق الزراعية المتضررة، في ظل التعاون والتنسيق مع الدفاع المدني.