تحطم طائرة عسكرية بريطانية ونجاة أفراد طاقمها

المقاتلة من طراز "هوك تي1"

تحطمت طائرة عسكرية بريطانية في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا، اليوم (الخميس)، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأوضحت "سكاي نيوز" أن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية من طراز "هوك تي1"، تحطمت بعد أن قفز أفراد طاقمها، دون أن يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

وأضافت أن فرق الطوارئ وصلت إلى موقع التحطم، وفقاً لـ"رويترز".