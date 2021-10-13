أكاديمية سليمان الحبيب تستقبل 130 طبيبًا من متدربي برنامج شھادة الزمالة السعودیة

نجحت في إطلاق 21 برنامجًا تدريبيًّا بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية

أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن التحاق 130 طبيبًا ببرنامج شهادة الزمالة السعودية في التخصصات الطبية المختلفة حتى الآن، بعد أن تم قبول 35 طبيبًا وطبيبة للعام الأكاديمي الحالي.

يأتي ذلك تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووفقًا للرؤية الوطنية 2030 الرامية إلى تطوير الأداء المهني للكوادر الصحية، من أجل الوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات وطنية مؤهلة وفق أفضل المعايير.

وقال البروفيسور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن الأكاديمية أتمت كافة استعداداتها لاستقبال العام الأكاديمي الجديد، من خلال تهيئة بيئة مثالية ونموذجية للتحصيل الأكاديمي، متوافقة مع المعايير والمتطلبات الصحية، ومحاضرين ذوي خبرات علمية عالية.

وأوضح "العمري" أن البرامج التدريبية، ستُسهم بمشيئة الله تعالى في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، بكل التخصصات الطبية والتخصصات الصحية الدقيقة منها، وتطوير الأداء المهني للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة بأفضل المعايير، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين بالمستشفيات والمراكز الطبية؛ مضيفًا أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب أخذت على عاتقها إعداد ودعم مختلف البرامج التدريبية، انطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والمجتمعية، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمملكتنا الغالية.

واختتم العمري حديثه بترحيبه ودعوته للأطباء الراغبين في الالتحاق ببرامج الزمالة السعودية، إلى التواصل مع الأكاديمية.

جدير بالذكر أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب أضحت تمتلك خبرات متراكمة في مجال التدريب والتأهيل؛ حيث نجحت في إطلاق 21 برنامجًا تدريبيًّا بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية (منها 16 برنامجًا للزمالة في عدد من التخصصات العامة والدقيقة، و5 دبلومات للتمريض والوظائف الصحية المساندة). كما استقبلت عددًا من الأطباء المبتعثين من جهات مختلفة لتأهيلهم وتدريبهم كي يتمكنوا من الحصول على شهادة الاختصاص السعودي في مختلف التخصصات الطبية.