كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

بلغ إجمالي الوفيات 238265 حالة

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 401326 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و4194 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 21.886.611 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 238265 حالة وفاة.

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08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442 10:36 AM

بلغ إجمالي الوفيات 238265 حالة

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيودلهي

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سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 401326 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و4194 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 21.886.611 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 238265 حالة وفاة.

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