"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 09:29 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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