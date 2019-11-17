"ماجد التويجري" يحقق المركز الثاني في رالي "العلا نيوم" لفئة UTV

سبق أن حقق المركز الأول في رالي عسير

\حقق فريق 99 RACING بقيادة سائق الراليات السعودي لفئة UTV الكابتن ماجد إبراهيم التويجري، أحد منسوبي وزارة التعليم، وملاحه رائد المزيد، المركز الثاني في رالي "العلا نيوم"، على متن مركبة من نوع "كانام".

وسبق أن حقق الكابتن "التويجري" المركز الأول بالمرحلة الثانية برالي عسير في نسخته الأولى، وحل ثانيًا بالمرحلة الأولى في رالي حائل ٢٠١٨م.

وأعرب "التويجري" عن سعادته لتحقيق الفوز، ويستعد للمشاركة في رالي الرياض ٢٠١٩م، المزمع إقامته الأسبوع المقبل.