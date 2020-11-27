"الحماية الاجتماعية" تباشر حالة فتاة تعرضت للعنف الأسري وتوفر الحماية لها

يجري اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، عن مباشرة فِرَق الحماية لحالة تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعرض فتاة للعنف الأسري من أسرتها.

وقال المركز: "‏تمت مباشرة الحالة من قِبَل فريق وحدة الحماية الأسرية، وتوفير الحماية اللازمة لها، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء".

مركز بلاغات العنف الأسري

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27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 03:13 PM

يجري اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب

"الحماية الاجتماعية" تباشر حالة فتاة تعرضت للعنف الأسري وتوفر الحماية لها

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، عن مباشرة فِرَق الحماية لحالة تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعرض فتاة للعنف الأسري من أسرتها.

وقال المركز: "‏تمت مباشرة الحالة من قِبَل فريق وحدة الحماية الأسرية، وتوفير الحماية اللازمة لها، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء".

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