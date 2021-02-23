إجراء 100 عملية لإزالة أورام قاع الجمجمة بطبية جامعة الملك سعود

بالمناظير.. لتفادي الجروح الخارجية وعمليات الفتح بالطرق التقليدية

نجح فريق طبي جراحي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود مكون من وحدة جراحة المخ والاعصاب ووحدة جراحة الجيوب الأنفية بالمناظير في إجراء عمليات جراحات قاع الجمجمة المعقدة بالمناظير عن طريق الأنف لإزالة أورام قاع الجمجمة (Expanded Endonasal Endoscopic Skull Base Surgery) التي انطلقت عام 2014م في المملكة.

وذكر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في المدينة الطبية الجامعية الدكتور سعد الصالح، أن هذه العمليات تتميز بتفادي الجروح الخارجية وفتح الجمجمة التي تجرى بالطرق التقليدية مع سرعة الاستشفاء والخروج بعد العملية بمضاعفات أقل.

وأوضح أنه تم إجراء أكثر من 100 عملية ما زالة أورام قاع الجمجمة المعقدة بالمناظير خلال الأعوام الماضية، مستدركاً أن هذا النوع من العمليات ذات المستوى المعقد تعد من العمليات النادرة على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد "الصالح" أن هذا العدد لا يشمل حالات أورام الغدة النخامية الاعتيادية وعمليات إصلاح تسرب السائل النخاعي من قاع الجمجمة بالمناظير التي تجرى بشكل دوري في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود وفي مراكز أخرى في المملكة والشرق الأوسط.

من جانبه، ذكر المشرف على زمالة جراحة قاع الجمجمة، الدكتور عبدالرزاق عجلان، أن للبرنامج مساهمات في إثراء زمالات جراحة الأعصاب والأنف والأذن والحنجرة من ناحية إكلينيكية وبحثية وهذا يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في إعداد وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الصحية في هذا التخصص الدقيق.

وتكون الفريق من أستاذ مشارك والمشرف على زمالة جراحة قاع الجمجمة الدكتور عبدالرزاق عجلان، وأستاذ مشارك ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور سعد الصالح، وأستاذ مساعد والمشرف على زمالة جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمنظار الدكتور أحمد الروقي، وأستاذ مساعد في قسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور سعود الرميح، وأستاذ مساعد في قسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالعزيز الرشيد، ويعمل الفريق على إجراء عمليات قاع الجمجمة المعقدة بالمناظير والمحولة من جميع أنحاء المملكة بنسب نجاح عالية.