"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم الأغذية العاجلة لمتضرري انفجار بيروت

المساعدات المقدمة شملت ربطات خبز وكراتين التمور وكراتين الحليب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخمًا مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وشملت المواد سلالًا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب.

يأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق .

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 02:30 PM

المساعدات المقدمة شملت ربطات خبز وكراتين التمور وكراتين الحليب

"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم الأغذية العاجلة لمتضرري انفجار بيروت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخمًا مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وشملت المواد سلالًا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب.

يأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق .

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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