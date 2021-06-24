بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية .. الأخضر الأولمبي يدشن معسكر الرياض

تحضيرًا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020

زار الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، الحصة التدريبية للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في افتتاح معسكره الإعدادي بمدينة الرياض، والمقام في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.



والتقى الأمير فهد بن جلوي لاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ونقل في بداية اللقاء تحيات وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مشيدًا بالتركيز الكبير والروح العالية التي أظهرها اللاعبون خلال مراحل الإعداد للأولمبياد، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني في مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية.



وشدد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على أهمية المشاركة التاريخية للأخضر ومضاعفة العمل من أجل الظهور المشرّف للكرة السعودية.



من جهة أخرى، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لنائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه ومتابعته التي يحظى بها المنتخب استعدادًا للأولمبياد، مؤكدًا أن الجميع يعمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات باسم الكرة السعودية.



وأثنى المسحل على المتابعة المستمرة لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يأتي ضمن حرصه على متابعة كل المنتخبات الوطنية.



على الصعيد الميداني، أدى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها تمارين وقائية، أعقبه مران ترفيهي، لتختتم الحصة التدريبية بمران جاء على 3 أجزاء بواقع 10 دقائق لكل جزء بهدف التحمّل.



ويواصل الأخضر غدًا الجمعة تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.



يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.