التواصل الحكومي يصدر الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي الـ 49

يصادف الثاني من ديسمبر 2020

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2020.

ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عدداً من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1441 هجرية تحت شعار "بسلام آمنين"، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.

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30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 10:50 PM

يصادف الثاني من ديسمبر 2020

التواصل الحكومي يصدر الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي الـ 49

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2020.

ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عدداً من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1441 هجرية تحت شعار "بسلام آمنين"، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.

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