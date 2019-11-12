سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.35%

بلغ ثمن مزيج برنت 62.40 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، اليوم، بمقدار 22 بنسًا أو نسبة 1.1% إلى 62.40 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 20 بنسًا أو بنسبة 0.35% إلى 57.06 دولارًا أمريكيًّا.