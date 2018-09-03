بعد أن أطاح بقائده.. "العبادي" يرأس "الحشد الشعبي"

بيان رسمي أشار إلى توليه مهام "الفياض"

رأس حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، ميليشيا الحشد الشعبي، بعد ثلاثة أيام من إقالته قائدها فالح الفياض، على خلفية سعيه للانضمام إلى تحالف برلماني ينافس التحالف الذي يقوده.

وبحسب "فرانس برس"، أصدر المكتب الإعلامي للعبادي بيانا رسميا اليوم (الاثنين) جاء فيه "زار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحشد الشعبي حيدر العبادي مقر الحشد للإطلاع على الأوضاع فيه".

والبيان هو الإشارة العلنية الأولى إلى ترؤس العبادي لميليشيا الحشد الشعبي التي شكلتها الحكومة العراقيّة في 15 يونيو (حزيران) 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنها ارتكبت فظائع بحق العراقيين.

كان الفياض قد أقيل من منصبه مساء الخميس الماضي بأمر من العبادي.