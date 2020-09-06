"الأرصاد" تبشّر بـ"حالة ماطرة" تتواصل لنهاية الأسبوع

مخرجات النماذج العددية: تؤثر في عدة مناطق وبدايتها اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الهيئة: بمشيئة الله تشير التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية، إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة و#مكة_المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة #المدينة_المنورة؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 12:56 PM

مخرجات النماذج العددية: تؤثر في عدة مناطق وبدايتها اليوم

"الأرصاد" تبشّر بـ"حالة ماطرة" تتواصل لنهاية الأسبوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الهيئة: بمشيئة الله تشير التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية، إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة و#مكة_المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة #المدينة_المنورة؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

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