تبوك.. إعفاء 724 مزارعاً من قروض تتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال

العتيبي: يأتي ضمن الدعم المستمر والسخي من الملك وولي العهد للقطاع

أعلن مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة تبوك المهندس عبدالرحمن بن حنس العتيبي، انتهاء الصندوق من إجراءات المرحلة الإلحاقية من إعفاء المزارعين المشمولين بالأمر السامي الكريم رقم 61449 وتاريخ 28/ 11/ 1439هـ، القاضي بإعفاء عدد 724 مزارعاً من مزارعي الدرع العربي في منطقة تبوك؛ مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المعفاة 10291751 ريالاً، شملت المزارعين في محافظات البدع وضباء والوجه والمراكز التابعة لها.

وأكد المهندس العتيبي أن هذا الإعفاء يأتي ضمن الدعم المستمر والسخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الزراعي في المملكة، وتلمس احتياجات المزارعين؛ داعياً المزارعين الذين شَمِلهم قرار الإعفاء، إلى مراجعة فرع ومكاتب الصندوق بالمنطقة، أو الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط: https://t.co/DO5drLkiee?ssr=true؛ للتأكد من وجود أسمائهم.