"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

حصدت المركز الأول على مستوى المناطق والتجمعات الصحية في السكر والعيادات الخارجية

حققت مديرية الشؤون الصحية ببيشة مراكز متميزة من خلال مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من العام الحالي 2021م.

وتفصيلاً.. أوضحت صحة بيشة أنها حققت المركز الأول على مستوى المناطق والتجمعات الصحية في كل من: مركز السكر، مركز النمو والسلوك، والعيادات الخارجية بصحة بيشة.

كما حققت صحة بيشة المركز الثاني على مستوى المناطق والتجمعات الصحية بمركز الأمير سلطان لأمراض الكلى، ومراكز فحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم، والعناية المركزة لحديثي الولادة، والرحلات العلاجية الرئيسة "المراكز الصحية، والطوارئ، والتنويم، والعيادات الخارجية والأشعة".

وأوضحت "صحة بيشة" بأن وزارة الصحة تهتم بتطوير وتحسين مبادرات تجربة المريض على جميع المرافق الصحية، وأن الخطوات المستقبلية في تحسين تجربة المريض سيكون تركيزها على الاستثمار في دراسة احتياجات المرضى وذويهم، وعملاء المنشآت الصحية عن ماذا يبحثون وماذا يفضلون، والتركيز على مبادئ الشفافية، وتوضيح المعلومة الصحيحة والملائمة للمرضى، والاعتماد على وجود أكثر من نقطة اتصال مع المريض وتثقيفه وزيادة مشاركته في رحلة علاجه.

فيما أشاد فالح بن ناصر الشهراني مدير الشؤون الصحية ببيشة، بالجهود المبذولة والعمل بروح الفريق الواحد في تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه، لافتاً إلى أن صحة بيشة تواصل العمل على تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وأن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهام وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.