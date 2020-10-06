عبدالعزيز الفيصل يعلن تعريب الأسماء على قمصان لاعبي دوري المحترفين

وزارتا الرياضة والثقافة تطلقان حملة لتفعيل مبادرة عام الخط العربي

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة "عام الخط العربي"، وذلك بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم القادم بالتعاون مع وزارة الثقافة، ويأتي ذلك في ظل الدعم المستمر من سمو ولي العهد حفظه الله.



وقد أطلقت وزارتا الرياضة والثقافة حملة لتفعيل مبادرة عام الخط العربي 2020 من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الكروي الجديد.



وتهدف المبادرة تعريب الأسماء على قمصان أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عاصمة للخط العربي، وإبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته يعكس ثراء الثقافة العربية وتحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين فيه، نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء، وتوحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات الفردية التي تسعى لإبقاء فن الخط العربي وحمايته من الاندثار.