سي إن إن: دبي تفتح الداون تاون لجذب العالم 2020 والسعوديون في الصدارة

أشارت المحطة الأميركية "سي إن إن "الإخبارية إلى مدينة دبي وأنها لا مثيل للسياحة فيها مشيرة إلى أن التطور المعماري مستمر في كل أرجاء المدينة، فهي دائمة التجدد والتطور.

وقالت «سي إن إن» إن الأبراج المرتفعة، ومنها أعلى مبنى في العالم في دبي، تلتقي مع الصحراء الممتدة إلى شاطئ البحر على ساحل الخليج العربي.

وأشارت «سي إن إن» إلى أن دبي دائماً تطمح للمزيد من الإنجازات، وأن طموحها يتجاوز مجرد الأطول والأكبر والأفخم في كل شيء، حيث تستعد دبي لاستضافة إكسبو 2020.

وأشارت إلى افتتاح العنوان الداون تاون والذي يقع في وسط دبي وتنفذه مجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية ضمن خطة أهداف دولة الإمارات وإمارة دبي في تدشين أفضل المناطق الفندقية في العالم استعدادا لاستقبال الحدث العالمي في عام 2020 وهو معرض إكسبو الدولي والمستهدف الأول هم السياح من السعودية وهي أكبر الأسواق المصدرة للسياح في المنطقة

وأوصت «سي إن إن»، بوضع مدينة دبي ضمن قائمة المدن التي يجب زيارتها لأنها من دون أدنى شك من أكثر مدن العالم جاذبية للسياحة، حيث زارها أكثر من 15 مليون سائح العام الماضي، وتتوقع أن يصل هذا العدد إلى 20 مليوناً بحلول 2020.