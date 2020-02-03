تدخل جراحي ينقذ حدثًا من ورم حميد في الرقبة في مكة المكرمة

أجراه فريق طبي متخصص

تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بقسم جراحة الوجه والفكين من استئصال ورم حميد بمنطقة الرقبة لطفل سعودي يبلغ من العمر ١٤ عامًا.

وتفصيلاً، حضر المريض إلى قسم جراحة الوجه والفكين يشكو من وجود انتفاخ مع التهاب متكرر بالرقبة، وتم إجراء الفحوص اللازمة وعمل أشعة مقطعية بالصبغة، حيث تبين وجود ورم يبلغ حجمه ٤*١٠ سم، مع تجمع صديدي داخله وملتصق بالشريان السباتي مما يزيد من تعقيد جراحة استئصاله.

وتم إجراء العملية، من قِبل الفريق الطبي المكون من استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين الدكتور حاتم أحمد زين الدين، والدكتور عمر عدنان حلبي استشاري مشارك جراحة الوجه والفكين، حيث تم استئصال الورم بالكامل والحفاظ على العصب الحركي للسان والعصب الحسي المغذي للأذن والشريان السباتي والعصب السابع للوجه، واستغرقت العملية 3 ساعات وقد تماثل المريض للشفاء التام ولله الحمد.

يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وهو القسم الوحيد الذي يغطي هذا التخصص بالعاصمة المقدسة.

واعتبر مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني، أن هذا الإنجاز الطبي قراءة واضحة على ما يزخر به المستشفى من تخصصات وكوادر طبية نادرة وفرتها حكومتنا الرشيدة؛ لتوفير الرعاية الطبية الشاملة في جميع التخصصات للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام.