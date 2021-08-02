بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك

الدفاع المدني يحذِّر من مخاطر الأمطار والسيول ويدعو لاتخاذ جميع التدابير والاحتياطات

تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ إذ اجتاحت موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة محافظة الداير بني مالك، واقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات.

من جانبها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات حرصًا على سلامتهم.

وبيَّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية، وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة.. داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.