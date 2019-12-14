"أردوغان" الذي ينهار.. ناقوس الشعبية ينخر ما بقي من "العدالة": شعبنا يموت!

حزب حاكم يتفسخ وأخرى تظهر.. تهديدات برفع الحصانة عن المعارضة واستطلاع

تراجع كبير تشهده شعبية الرئيس التركي "أردوغان" تهدد مستقبله السياسي، خاصة خلال الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، في الوقت الذي يهدد فيه حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، نواب المعارضة برفع الحصانة عنهم.



وسلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، الضوء على سياسات رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن استطلاع رأي حديثًا كشف أن نسبة الناخبين المترددين في اختيار الحزب الذي سيصوتون لصالحه في حالة عقد انتخابات جديدة، باتت مرتفعة، مع زيادة كبيرة في أعداد المنتقدين لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده "أردوغان".



ونقلت زمان في تقرير لها عن مؤسسة "كوندا" المتخصصة في استطلاعات الرأي، أن انهيار الحزب الحاكم مستمر، مشيرة إلى أنه في حالة عقد انتخابات محلية فإن حزب العدالة والتنمية من المتوقع أن يحصل على 26.8% من الأصوات، أما حزب الحركة القومية فسيحصل على8.7%.



وقالت زمان: إن ذلك جاء مع الاستقالات من حزب العدالة والتنمية، والأنباء عن تأسيس حزبين جديدين، كما أكدت المؤسسة أن نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم في الاستطلاع تبلغ 33%، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يتجنّبون الإجابة عن استطلاعات الرأي؛ خوفًا من تعرضهم لمشاكل.



ووفق موقع "اليوم السابع" المصري: ففى إطارٍ متّصل أكد موقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية، أن البرلمان التركي استقبل عددًا من طلبات رفع الحصانة عن 18 نائبًا من أعضاء أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، كما ضمت طلبات رفع الحصانة نوابًا عن حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.



وقال إن البرلمان التركي تلقى 21 طلبًا لرفع الحصانة عن عدد من نواب المعارضة؛ من بينهم الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي: بيرفين بولدان، وسيزائي تمللي، كما شملت قائمة طلبات رفع الحصانة كلًّا من: عمر أوجلان، المقدم بحقه 10 طلبات رفع حصانة، وسيد ديدا، وبيردان أوزترك، وبيرو دوندا، وسيربيل كمال باي، ومبيرال دانيش بيشتاش.



وتابع: "شملت طلبات رفع الحصانة 3 نواب عن حزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية الحاكم؛ وهم مصطفى باقى أرسوى، أولجاي كيلافوز، جمال إينجينيورت".



وذكر الموقع أن رئيس اللجنة التأديبية لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، أحمد أيدين، أعلن فصل النائبة السابقة عن مدينة قيصري، بيلين جونداش بكر، من الحزب؛ بسبب انتقادها لظاهرة الانتحار الجماعي وهجومها على السوريين اللاجئين لدى تركيا.



وقال إن المجلس قد اتخذ قرارًا قاطعًا بفصل "بيلين" من العدالة والتنمية لعدم التزامها بقواعد الحزب، وذلك عقب تغريدة شاركتها النائبة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن السوريين بتركيا.



الموقع التابع للمعارضة التركية أشار إلى أن "بيلين" قد شاركت تغريدة لها، عقب العثور على 3 جثث لمواطنين أتراك قد انتحروا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بتركيا بمدينة باكيركوي، قائلة: "لقد انتحر 3 أشخاص من عائلة واحدة اليوم بمدينة باكيركوي.. وهذا هو ثالث انتحار جماعي خلال الـ10 أيام الأخيرة.. شعبنا يموت.. أبعدوا السوريين.. ليعودوا إلى وطنهم.. ولا تعطوا الجنسية لأيٍّ منهم".