إيطاليا تسجل 548 وفاة جديدة و20331 إصابة بـ "كورونا"

إجمالي الوفيات بالبلاد بلغ 76877 والإصابات 2,18 مليون

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 548 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), و20331 إصابةً.



وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 76877 حالة وفاة, فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2,18 مليون إصابة.

