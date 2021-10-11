تعيين "مانع أبا العلا" شيخ شمل لقبيلة "العصمه"

خلفًا لأخيه "الهنيدي أبا العلا" رحمه الله

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بموافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قرار تعيين الشيخ مانع‬ بن عمر‬ بن سلطان أبا العلا شيخ شمل قبيلة "العصمه" من عتيبة، خلفًا لأخيه الشيخ الهنيدي بن عمر أبا العلا، رحمه الله.



وأكد الشيخ مانع بن عمر عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن وللقيام بمهام ومسؤوليات وواجبات القبيلة بما يرضي الله -عز وجل- ثم ولاة أمر هذا الوطن المعطاء.