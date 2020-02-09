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تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى الـ 6 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة على نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, ويدمة, وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.