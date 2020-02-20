"مرسم حر" لطلاب مدارس شمال الرياض عن "الرؤية"

لإبراز مواهبهم الفنية وربطهم بمنجزات الوطن

نظمت شعبة التربية الفنية بمكتب التعليم بشمال الرياض برنامج المرسم الحر «رؤية الشمال 2»، للطلاب الموهوبين في التربية الفنية بالمدارس التابعة لمكتب شمال الرياض، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية للبنين عبدالله بن سعد الغنام. حضر البرنامج قادة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية بدعوة من مدير مكتب التعليم بشمال الرياض سلمان الحميدي العتيبي . وأوضح مشرف التربية الفنية بالمكتب وصاحب المبادرة عادل بن محمد بن طالب أن المسابقة ستكون سنوية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى إبراز مواهب الطلاب الفنية وربط الطلاب بمنجزات هذا الوطن المعطاء. وأضاف أن المدارس تزخر بالعديد من المواهب والمبدعين من الطلاب في مجال الرسم، وهذه المسابقة ستكون أكبر داعم ومحفز لإبراز هذه المواهب. واختتم البرنامج بتكريم الطلاب الفائزين ومعلميهم المشاركين.