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في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الإثارة تجمع النصر وضمك .. والفيصلي يحل ضيفًا مزعجًا على الأهلي

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تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تُقام مباراتان على النحو التالي:



النصر - ضمك

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.



الأهلي - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.