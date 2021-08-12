الإثارة تجمع النصر وضمك .. والفيصلي يحل ضيفًا مزعجًا على الأهلي

في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تُقام مباراتان على النحو التالي:

النصر - ضمك
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.

الأهلي - الفيصلي
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 10:58 PM

في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الإثارة تجمع النصر وضمك .. والفيصلي يحل ضيفًا مزعجًا على الأهلي

محمد السيّد

الرياض

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تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تُقام مباراتان على النحو التالي:

النصر - ضمك
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.

الأهلي - الفيصلي
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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