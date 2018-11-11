لوحات خلابة جواً ترسمها "أمطار محايل عسير".. شلالات تتشكل بالجبال وأودية تسيل

الْتقطها المصور "الحارثي" من عدة مناطق للهطولات وأظهرت الصور الكميات الغزيرة

هطلت، عصر أمس السبت، أمطار غزيرة على مناطق غرب محافظة محايل عسير، وأدى هطول الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب، وتشكلت شلالات على الجبال، في مناظر خلابة.

والتقط المصور "رشود الحارثي" صوراً جوية عدة لمناطق هطول الأمطار؛ حيث أظهرت الصور الكمية الغزيرة للهطولات.