لوحات خلابة جواً ترسمها "أمطار محايل عسير".. شلالات تتشكل بالجبال وأودية تسيل

الْتقطها المصور "الحارثي" من عدة مناطق للهطولات وأظهرت الصور الكميات الغزيرة

هطلت، عصر أمس السبت، أمطار غزيرة على مناطق غرب محافظة محايل عسير، وأدى هطول الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب، وتشكلت شلالات على الجبال، في مناظر خلابة.

والتقط المصور "رشود الحارثي" صوراً جوية عدة لمناطق هطول الأمطار؛ حيث أظهرت الصور الكمية الغزيرة للهطولات.

115

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 01:52 PM

الْتقطها المصور "الحارثي" من عدة مناطق للهطولات وأظهرت الصور الكميات الغزيرة

لوحات خلابة جواً ترسمها "أمطار محايل عسير".. شلالات تتشكل بالجبال وأودية تسيل

سويد الحارثي

عسير

2 16,145

هطلت، عصر أمس السبت، أمطار غزيرة على مناطق غرب محافظة محايل عسير، وأدى هطول الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب، وتشكلت شلالات على الجبال، في مناظر خلابة.

والتقط المصور "رشود الحارثي" صوراً جوية عدة لمناطق هطول الأمطار؛ حيث أظهرت الصور الكمية الغزيرة للهطولات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018