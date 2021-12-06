قيادة البحرين تهنئ المملكة على نجاح سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

أشادت بالجهود التي بُذلت في التنظيم المميز لهذا الحدث الرياضي العالمي

هنّأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة النجاح الكبير للنسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم بحلبة كورنيش جدة.

وأشاد بالجهود التي بُذلت في التنظيم المميز لهذا الحدث الرياضي العالمي الذي يؤكّد ما تمتلكه المملكة العربية السعودية من قدرات وإمكانات كبيرة، مما سيعزّز بدوره من مكانتها وريادتها على خريطة الرياضة العالمية واستضافة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى، معرباً عن تمنياته الخالصة للمملكة وشعبها بتحقيق مزيدٍ من النجاح والريادة والإنجاز في المجالات والقطاعات كافة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما هنّأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالنجاح المميز لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، مشيداً بحسن التنظيم والإعداد لهذا السباق العالمي.

ونوّه بالدعم والاهتمام الذي يوليه سمو ولي العهد للقطاع الرياضي واستقطاب مثل هذه السباقات العالمية بما يعزّز من مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة مفضلة لمختلف الرياضات والفعاليات الدولية الكبرى، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار والرفعة.

وهنّأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة النجاح الكبير للنسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا، الذي أقيم بحلبة كورنيش جدة.

وأشاد بما شاهده في حلبة كورنيش جدة من تميز سيكون إلى جانب إبداع أبناء المملكة العربية السعودية في التنظيم والإعداد للفعاليات الكبرى، إضافةً إلى جدول سباقات "الفورمولا 1" عالمياً، مشيراً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومساندة سمو ولي عهده، تكتب قصص النجاح في مختلف الميادين، مما جعل العالم ينظر بإعجاب لتسارع خطوات التنمية وتوالي الإنجازات التي تبعث على الفخر والاعتزاز.

وأعرب عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها بتحقيق مزيدٍ من النجاح والتقدم والإنجاز في المجالات كافة، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

كما هنّأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في مملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالنجاح المميز لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا.

ونوّه بالجهود الكبيرة التي بذلها سمو ولي العهد والكوادر السعودية في إبراز هذا الحدث بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة على خريطة الرياضات الدولية وجعلها محط الأنظار على الدوام، متمنياً للمملكة العربية السعودية كل تقدمٍ ورفعة في ظل قيادتها الحكيمة.