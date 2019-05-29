"أمير تبوك" يوجّه بتكليف موظفين لإنجاز معاملات المواطنين خلال العيد

وجّه بتكثيف الجهود والتأكُّد من توفير الخدمات في الأماكن التي يرتادها الزائرون

يواصل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأصدر تعليماته لوكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة بالعمل على تكليف الموظفين في الأقسام التي تخدم المواطنين والمقيمين وإنهاء معاملاتهم، سواء في إمارة المنطقة أو في مقرات المحافظات والمراكز.

كما وجه مديري عموم الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة بتكثيف جهودها خلال إجازة العيد، والتأكد من توفير كافة الخدمات في الأماكن التي يرتادها الزائرون للمنطقة والمواطنون والمقيمون، خاصة الشواطئ والحدائق والمنتزهات، وتوافر فرق النظافة العامة وصحة البيئة، وأيضًا التواجد الأمني على مدار الساعة.