ألمانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 329453 بعد تسجيل 4122 إصابة جديدة

إجمالي الضحايا بلغ حتى الآن 9634

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، بواقع 4122 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 2467 في اليوم السابق؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 329453.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9634 بعد تسجيل 13 حالة جديدة، مقابل 6 حالات في اليوم السابق.

وأشار المعهد إلى تعافي حوالى 279.3 ألف مريض بعد شفائهم.