بعد سلسلة من الحوادث.. "التليدي" يبدأ مهامه بجولة على طريق "الخوبة- بطحان"

كشف عن إطلاق عدد من المشاريع الخدمية بـ"العارضة"

بدأ رئيس بلدية محافظة العارضة المعين حديثاً سعيد جبران التليدي مهامه بجولة ميدانية؛ للوقوف على احتياجات المحافظة من المشاريع والخدمات البلدية، ومعالجة المتعثر، والتوجيه بالإسراع في تنفيذ المتأخر منها.

ورافق "التليدي" في جولته الميدانية كل من رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري، ونائب رئيس البلدية عصام الرفاعي، وشملت الجولة الوقوف على مشروع إنارة طريق "بطحان- الخوبة"، والطرق التي تحتاج إلى صيانة ومعالجة بسبب الأمطار، أو الزمن، وبعض المواقع الاستثمارية والسياحية في المحافظة.

وقال "التليدي": "إن المحافظة مقبلة على عدد من المشاريع الخدمية التي ستصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وإننا نعمل حسب توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، وأمين أمانة جازان".

من جهته، بيّن رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري أن الجولات الميدانية ستستمر لرصد احتياجات المواطنين، والوقوف على الخدمات لاسيما المتأخرة منها، مشدداً على أن الزيارات ستعقبها متابعة بشكل مستمر؛ لرصد مراحل التنفيذ ومكامن الخلل؛ لمعالجته أولاً ‏‫بأول، بالتعاون مع بلدية المحافظة.